Poste | via libera della Commissione Ue a compensazioni statali per servizio postale universale

(Teleborsa) – La Commissione europea ha stabilito che le compensazioni riconosciute dallo Stato a Poste Italiane per la fornitura del servizio postale universale sono in linea con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. A renderlo noto è la stessa azienda con una nota. La valutazione effettuata dalla Commissione tiene in conto il fatto che la compensazione concessa, fondata su un metodo solido e prudente, costituisce solo parziale recupero del costo complessivo che Poste Italiane sostiene per la fornitura del servizio universale, e mette in rilievo ancora una volta il ruolo fondamentale del servizio universale e di Poste Italiane nella promozione ...

