Piazza Alario, anche Cammarota e Santoro dalla parte dei Comitato (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – "Distruggere un luogo antico della tradizione con alberi secolari per un parco giochi senza il consenso dei cittadini è un atto demenziale e un delitto contro la città di Salerno". Così scrive oggi il consigliere comunale Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, contro la decisione del Comune di Salerno di recintare l'area per avviare il cantiere che vede un fronte compatto di cittadini decisi a fermare le ruspe. Cammarota rimarca come "l'arroganza del potere tradisce il passato distruggendo i simboli, ignora il presente non coinvolgendo la città, sbaglia il futuro perché senza radici". anche Cammarota ha richiesto di sospendere i lavori in autotutela così come si è fatto per i lavori del Corso Vittorio Emanuele e di discutere la vicenda nel prossimo consiglio

