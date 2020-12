Milan, la carica di Capello: “Ibrahimovic più maturo, ora è un leader vero. Scudetto? Ho le idee chiare (Di martedì 1 dicembre 2020) Fabio Capello è sorpreso dal rendimento del Milan in questo primo scorcio di campionato.L' ex tecnico dei rossoneri negli anni '90, ha parlato al "Corriere della Sera", proprio del momento magico del Milan, attualmente capolista in Serie A con 23 punti, con un vantaggio di 5 punti sulle seconde, che sono rispettivamente i cugini nerazzurri dell'Inter ed il Sassuolo.Secondo l'allenatore friulano, il Milan non corre il rischio di risentire dell’assenza, causa infortunio muscolare, dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, top scorer e stella della squadra di Stefano Pioli.Ecco le parole dell'ex tecnico della Roma dello Scudetto 2000/2001 : "Milan Ibra-dipendente? Non credo. Ora Ibrahimovic è molto più maturo, è diventato un leader ... Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) Fabioè sorpreso dal rendimento delin questo primo scorcio di campionato.L' ex tecnico dei rossoneri negli anni '90, ha parlato al "Corriere della Sera", proprio del momento magico del, attualmente capolista in Serie A con 23 punti, con un vantaggio di 5 punti sulle seconde, che sono rispettivamente i cugini nerazzurri dell'Inter ed il Sassuolo.Secondo l'allenatore friulano, ilnon corre il rischio di risentire dell’assenza, causa infortunio muscolare, dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, top scorer e stella della squadra di Stefano Pioli.Ecco le parole dell'ex tecnico della Roma dello2000/2001 : "Ibra-dipendente? Non credo. Ora Ibrahimovic è molto più, è diventato un...

