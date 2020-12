L’Inter vince 3-2 in casa del Borussia, stavolta senza lattina. E ora spera che non sarà biscotto (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Inter vince in casa del Borussia. Lo avevamo già scritto. L’Inter è rimasta pazza, anche con Antonio Conte. I nerazzurri, stasera in bianco, sono ancora vivi in Champions League. Hanno vinto 3-2 in casa del Borussia Moenchegladbach dove – un’epoca fa – persero 7-1 sul campo, messi sotto da Netzer e compagni, ma vinsero a tavolino per una lattina che colpì Boninsegna e per un ricorso alla Uefa che consegnò alla storia l’avvocato Peppino Prisco. L’Inter ha giocato un’ottima partita. È andata in vantaggio. E non si è abbattuta dopo l’1-1. Da classica squadra pazza, ha avuto il braccino quando si è trovata sul 3-1. Ha preso il 3-2 e persino il 3-3 per fortuna neutralizzato dal Var per fuorigioco. Adesso, per qualificarsi, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020)indel. Lo avevamo già scritto.è rimasta pazza, anche con Antonio Conte. I nerazzurri, stasera in bianco, sono ancora vivi in Champions League. Hanno vinto 3-2 indelMoenchegladbach dove – un’epoca fa – persero 7-1 sul campo, messi sotto da Netzer e compagni, ma vinsero a tavolino per unache colpì Boninsegna e per un ricorso alla Uefa che consegnò alla storia l’avvocato Peppino Prisco.ha giocato un’ottima partita. È andata in vantaggio. E non si è abbattuta dopo l’1-1. Da classica squadra pazza, ha avuto il braccino quando si è trovata sul 3-1. Ha preso il 3-2 e persino il 3-3 per fortuna neutralizzato dal Var per fuorigioco. Adesso, per qualificarsi, ...

ZZiliani : DA NON CREDERE. - Per sperare di passare, l'Inter deve battere lo Shakhtar. - Ma se vince, a Real e Borussia basta… - lumacarapida : @Ale__Kuz Ma se l'Inter vince e loro pareggiano, passano loro - Bonaz54061306 : @CapitanBergomi A sto giro non hanno uno sprovveduto come Spalletti, Conte è il maestro dei magheggi e dei sotterfu… - passione_inter : L'Inter vince in Germania, Capello e Cambiasso incoronano Lukaku: 'Un ciclone incontenibile' -… - UbriacoACM : @Cristiano977 Il Real non può biscottare troppo, perché se l'Inter non vince esce. E poi vincendo passerebbe come prima. Girone grottesco -

