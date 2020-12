Lazio, il messaggio di cordoglio del Napoli per Diaconale (Di martedì 1 dicembre 2020) Anche il Napoli ha voluto far sentire la propria vicinanza alla Lazio per la scomparsa di Arturo Diaconale La scomparsa di Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha sconvolto l’intero mondo biancoceleste. Tanti i messaggi di cordoglio, tra questi anche quello del Napoli che ha voluto far sentire la propria vicinanza al club della Capitale. «La SSC Napoli esprime profonda vicinanza alla Lazio e si unisce al dolore della famiglia Diaconale per la scomparsa del caro Arturo». La SSC Napoli esprime profonda vicinanza alla @OfficialSSLazio e si unisce al dolore della famiglia Diaconale per la scomparsa del caro Arturo. — Official SSC Napoli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Anche ilha voluto far sentire la propria vicinanza allaper la scomparsa di ArturoLa scomparsa di Arturo, portavoce della, ha sconvolto l’intero mondo biancoceleste. Tanti i messaggi di, tra questi anche quello delche ha voluto far sentire la propria vicinanza al club della Capitale. «La SSCesprime profonda vicinanza allae si unisce al dolore della famigliaper la scomparsa del caro Arturo». La SSCesprime profonda vicinanza alla @OfficialSSe si unisce al dolore della famigliaper la scomparsa del caro Arturo. — Official SSC...

Billyfelci1 : @giuliocardone69 E sì. Fino all’ultimo. Sapeva dove stava andando, e il suo ultimo messaggio pubblico è stato per l… - lazio_e : RT @PBerizzi: Questo è il garbato messaggio che mi ha inviato su IG Michele Cossato, ex attaccante @HellasVeronaFC (di cui è Ambasciatore)… - 45acpjoe : RT @TucoBenedictoP_: Le partite si possono toppare, eh. Anche con avversari inferiori.Non so che voglia dire l'altro messaggio con due cate… - TucoBenedictoP_ : Le partite si possono toppare, eh. Anche con avversari inferiori.Non so che voglia dire l'altro messaggio con due c… - Solo_La_Lazio : ?? L'omaggio della Nord a #Maradona ??? Striscione sui cancelli dell'#Olimpico ?? Leggi qui il messaggio ?? -