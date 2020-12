Kramer | “Hanno meritato di vincere Il gol? Poteva convalidarlo”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Christoph, centrocampista del Borussia Monchengladbach, dopo la sconfitta in Champions League, ha commentato la gara ai microfoni di DAZN Germania, queste le sue parole: “Oggi non abbiamo giocato una bella partita, ma nemmeno brutta. Abbiamo giocato bene contro un top club e nel nostro momento migliore sono riusciti a fare due. L’Inter però hadi. Siamo riusciti a pareggiare, poi ci hanno annullato ilma purtroppo il calcio è così. Secondo me il portiere l’ha vista partire, è di qualche centimetro ed è un peccato. Avrebbe anche potuto convalidare il. A Madrid daremo tutto.” Foto: twitter uff Borussia M L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.