Il pil 2020 era già alla deriva prima della seconda ondata di Covid (Di martedì 1 dicembre 2020) Molti si erano illusi che la fiammata del PIL italiano del terzo trimestre potesse ribaltare una situazione oggettivamente difficile dopo i negativi primi sei mesi del 2020, compromessi dalla prima ondata del coronavirus e dal primo lockdown. La stima preliminare dell'Istat dello scorso 30 ottobre indicava in effetti un rimbalzo del +16,1% del prodotto lordo rispetto al secondo trimestre, oggi ridimensionato di poco dalle nuove stime a +15,9%. Non è questa piccola revisione al ribasso il problema. Le preoccupazioni vengono dall'analisi dei dati di contabilità nazionale dettagliati diffusi poche ore fa dall'Istat ed in particolare dal bilancio completo dei primi nove mesi del 2020 basato sui dati grezzi. Sì, perché non sono le dinamiche congiunturali dei trimestri (calcolate sui dati destagionalizzati ...

