Il Governo vuole un Natale blindato: niente spostamenti tra Regioni, hotel e resort chiusi (Di martedì 1 dicembre 2020) Si avvicina il 4 dicembre e con esso il nuovo Dpcm riguardante le feste di Natale. Per il momento, il Governo prevede chiusure riguardanti hotel e resort in montagna. Andiamo verso un dicembre blindato, all’insegna della prudenza e del distanziamento sociale. Sono le ultime indiscrezioni sul Dpcm per Natale, in uscita il 4 dicembre – L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 1 dicembre 2020) Si avvicina il 4 dicembre e con esso il nuovo Dpcm riguardante le feste di. Per il momento, ilprevede chiusure riguardantiin montagna. Andiamo verso un dicembre, all’insegna della prudenza e del distanziamento sociale. Sono le ultime indiscrezioni sul Dpcm per, in uscita il 4 dicembre – L'articolo proviene da Leggilo.org.

Antonio_Tajani : Hanno tirato giù la maschera. La Sinistra al governo vuole introdurre nella manovra una nuova #patrimoniale. Ecco p… - amnestyitalia : #Polonia Le autorità reprimono duramente le proteste contro le limitazioni per l’accesso all’aborto. Oltre ai dirit… - Piu_Europa : 'Ai ricatti o si dice sì o si dice no. #DiMaio sfida #Zingaretti, #Renzi e #Speranza a dire sì. Io li sfido a dire… - MaurizioFuochi : RT @paola124291: @matteosalvinimi Non ci sono dubbi. Non ci vuole un genio per capire che le tasse basse tratterrebbero le imprese che oggi… - VincenzaSMF : RT @NoEvilHero: Il Governo vuole la patrimoniale. Io non ho neanche i soldi per mangiare! -

Ultime Notizie dalla rete : Governo vuole Dpcm, il governo vuole la linea dura fino al 15 gennaio: coprifuoco a Natale e ristoranti chiusi la sera ilSicilia.it Governo, la strategia di Conte per tenere la poltrona ed evitare il rimpasto

Il malessere economico si diffonde nel Paese a causa delle limitazioni stabilite dai provvedimenti anti-Covid e della esiguità dei sostegni, ...

5G, il ministro Manfredi: “Partnership pubblico-privato per spingere adozione”

“Fondi europei occasione fondamentale per lo sviluppo del Paese”. Per ridurre il digital divide necessario agire sulla diffusione delle competenze Stem e su "azioni cooperative che arrivino all'indust ...

Il malessere economico si diffonde nel Paese a causa delle limitazioni stabilite dai provvedimenti anti-Covid e della esiguità dei sostegni, ...“Fondi europei occasione fondamentale per lo sviluppo del Paese”. Per ridurre il digital divide necessario agire sulla diffusione delle competenze Stem e su "azioni cooperative che arrivino all'indust ...