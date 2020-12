Dad davanti alla Regione Piemonte | secondo giorno protesta

(Di martedì 1 dicembre 2020) TORINO «Sono orgogliosa di te, brava!». La mamma di Bianca non nasconde la commozione nel vedere sua figlia in piazza Castello, insieme agli altri studenti che si sono ritrovati nel centro di Torino, ...

Roma – Dalle difficolta’ a far viaggiare l’app Immuni, ai click day che finiscono per andare in crash, sino alla didattica a distanza indigesta a molti studenti e docenti: l’Italia continua a inciampa ...Si chiama Lucia Mulè e ha 14 anni. Stamattina, con il suo pc sulle ginocchia, ha seguito le lezioni online seduta sulla panchina davanti al liceo classico Umberto I di Ragusa. «La scuola non è solo is ...