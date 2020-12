Covid: test rapidi sulle piste da sci per scongiurare la chiusura (Di martedì 1 dicembre 2020) Milano, 1 dicembre 2020 - C'è forse un modo per scongiurare la chiusura degli impianti da sci durante le feste e il tracollo di un comparto che in Lombardia assume dimensioni particolarmente ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) Milano, 1 dicembre 2020 - C'è forse un modo perladegli impianti da sci durante le feste e il tracollo di un comparto che in Lombardia assume dimensioni particolarmente ...

Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino dell'azienda americana Moderna - stando ai risultati dei test di fase 3 su 196 casi - ha dimos… - JuventusFCYouth : #Under23 | Raffaele Alcibiade ha effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il… - vaticannews_it : #1Diciembre #AIDSday, I progressi raggiunti in alcune regioni del mondo sono messi in discussione dalla pandemia de… - infoitinterno : Test anti-Covid abusivi e mancate comunicazioni di positività: nei guai alcuni laboratori analisi - infoitinterno : Il Nas nei laboratori privati sui test Covid, in Molise rilevate irregolarità in 10 strutture -

Ultime Notizie dalla rete : Covid test Laboratori saturi, verso nuovi test rapidi per la diagnosi di Covid - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Coronavirus: Francia, 8mila casi e 365 morti in ultime 24 ore

Parigi, 1 dic. (Adnkronos) – Sono 8.083 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Francia nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività al test sceso al 10,8%. Lo hanno riferito le ...

Test anti-Covid abusivi, irregolare 1 laboratorio su 4

In quasi 300 aziende controllate nell’ultima settimana dai Nas, in 67 i carabinieri hanno riscontrato irregolarità, come la mancata autorizzazione allo svolgimento dei tamponi per il… Leggi ...

Parigi, 1 dic. (Adnkronos) – Sono 8.083 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Francia nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività al test sceso al 10,8%. Lo hanno riferito le ...In quasi 300 aziende controllate nell’ultima settimana dai Nas, in 67 i carabinieri hanno riscontrato irregolarità, come la mancata autorizzazione allo svolgimento dei tamponi per il… Leggi ...