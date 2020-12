Control e Doom Eternal sono i titoli di punta della spettacolare selezione di dicembre dell' Xbox Game Pass

Leggi su eurogamer

(Di martedì 1 dicembre 2020)ben 17 i giochi che verranno aggiunti all'nel mese di: e si tratta di unapiuttosto ricca e meritevole. Tra iche spiccano, sicuramente, c'è ildi Remedy Entertainment che ha spopolato l'anno scorso, nonché il celebre, sulin virtùacquisizione di Bethesda da parte di Microsoft. Ce n'è per tutti i gusti, ad ogni modo: dal colorato Yooka-Laylee and the Impossible Lair al maestoso jrpg DRAGON QUEST XI S: Echi di un'era perduta,ando per interessanti indie come Slime Rancher, Starbound, VA-11 Hall-A e Call of the Sea. Leggi altro...