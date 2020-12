Conte: "Inter squadra vera. Hakimi? Serve pazienza. Un episodio poteva ammazzarci" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la gara di Champions League Borussia Monchengladbach-Inter Leggi su 90min (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La conferenza stampa di Antoniodopo la gara di Champions League Borussia Monchengladbach-

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? iniziali scelti da Antonio Conte per #BorussiaInter! #FORZAINTER ???? #UCL - ZZiliani : A #Lippi Roby Baggio non serviva, #Tardelli non gradiva il gioco di Zanetti, a #Conte non piace Eriksen e adesso ne… - Inter : ??-LIVE La conferenza stampa della vigilia di #BorussiaInter: parlano mister Antonio Conte e Andrea Ranocchia - tancredipalmeri : L’Inter è con Conte, la stampa no: ecco cosa Antonio deve correggere. - Juventus: è Cristiano +10, cosa c’è di Pir… - nantas3 : RT @GiuliaCuchu: Per il buon Lukaku ringrazio 2 persone: Luciano Spalletti, artefice dell’addio dell’ex capitano, e Antonio Conte, che lo h… -