Cinema Palazzo poteva essere uno spazio di dialogo per Virginia Raggi. Ma l'ha sprecato (Di martedì 1 dicembre 2020) Lo sgombero del Cinema Palazzo, avvenuto con grande spiegamento di forze lo scorso mercoledì 25 novembre, ha rappresentato un atto arbitrario contrario alle ragioni di un intero quartiere e di tutta una città. Attraverso una molteplicità di iniziative culturali, sociali e politiche, il Palazzo si era caratterizzato come uno spazio aperto all'iniziativa e alla partecipazione democratica dei cittadini e delle cittadine, in un quartiere in preda oramai da tempo a un processo di degrado. Con toppa peggiore del buco, Virginia Raggi ha tentato di giustificare lo sgombero ponendolo sullo stesso piano di quello della sede dei nazifascisti di Forza Nuova avvenuto lo stesso giorno. Si tratta di un gravissimo errore politico. Ma del resto non è un fatto casuale. Per tutto il suo mandato, la ...

