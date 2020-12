VIDEO Incidente Grosjean: macchina in fiamme e squartata in due. Ecco cosa è successo. Un miracolo salva il francese (Di lunedì 30 novembre 2020) Romain Grosjean non dimenticherà facilmente il Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno. Domenica 29 novembre poteva davvero essere una data terribile per la sua vita, e non solo per la sua carriera nella massima categoria del motorsport. Il pilota francese, infatti, è stato vittima di un tremendo Incidente in uscita di curva 3 dopo il via della gara di Sakhir. Il portacolori della Haas era nella coda del gruppo in piena bagarre, ha quindi scartato verso destra, colpendo la ruota di Daniil Kvyat, perdendo completamente il controllo della sua macchina a circa 270 km/h. Frena per quanto possibile, mentre la sua Haas si avvicina sempre più verso il guard-rail. Come temuto, l’impatto arriva, ed è violentissimo e frontale. La vettura si schianta sul guard-rail e si incastra con la parte anteriore. La Haas si spezza in ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Romainnon dimenticherà facilmente il Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno. Domenica 29 novembre poteva davvero essere una data terribile per la sua vita, e non solo per la sua carriera nella massima categoria del motorsport. Il pilota, infatti, è stato vittima di un tremendoin uscita di curva 3 dopo il via della gara di Sakhir. Il portacolori della Haas era nella coda del gruppo in piena bagarre, ha quindi scartato verso destra, colpendo la ruota di Daniil Kvyat, perdendo completamente il controllo della suaa circa 270 km/h. Frena per quanto possibile, mentre la sua Haas si avvicina sempre più verso il guard-rail. Come temuto, l’impatto arriva, ed è violentissimo e frontale. La vettura si schianta sul guard-rail e si incastra con la parte anteriore. La Haas si spezza in ...

