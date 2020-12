Un mistero chiamato Calabria

Leggi su panorama

(Di lunedì 30 novembre 2020) Per capire che cosa sta succedendo nella regione, Panorama.it ha intervistato sei intellettuali calabresi. Dalle loro parole emergono luci e ombre, speranze e drammi della terra «amara». Questa volta non occorre tirare in ballo né Guido Piovene né Giuseppe Berto e neanche Cesare Pavese, che calabresi non lo erano nemmeno lontanamente salvo, poi, innamorarsi di questa terra appena vi misero piede per i motivi più disparati: Berto,addirittura, si fece seppellire nella "sua" Capo Vaticano, nel vibonese, dopo donchisciottesche battaglie in difesa di uno dei promontori più belli al mondo. E non occorrerà neanche citare i grandi viaggiatori mittleuropei che tra il XVIII ed il XXsecolo scelsero lacome meta del tradizionale Bildungsreise, quel viaggio di istruzione e formazione tipico delle classi agiate e colte delle società europee. Corrado Alvaro, nel 1931, non ...