Taranto, Vincenzo non ce l’ha fatta: muore a 11 anni. Lutto nel quartiere Tamburi (Di lunedì 30 novembre 2020) Non ce l’ha fatta il piccolo Vincenzo Semeraro, il bimbo di 11 anni affetto da un tumore raro. Le condizioni di Vincenzo – detto Vincenzino – si erano aggravate negli ultimi giorni, tanto da provocare sui social un appello alla preghiera. Purtroppo ieri l’undicenne è spirato all’ospedale Bambin Gesù di Roma, presso il quale era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Non ceil piccoloSemeraro, il bimbo di 11affetto da un tumore raro. Le condizioni di– detto Vincenzino – si erano aggravate negli ultimi giorni, tanto da provocare sui social un appello alla preghiera. Purtroppo ieri l’undicenne è spirato all’ospedale Bambin Gesù di Roma, presso il quale era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

elenaricci1491 : Si è spento il piccolo Vincenzo Semeraro: oggi l’ultimo saluto al quartiere #Tamburi #Taranto #Taranto #Cronaca - TarantiniTime : Si è spento il piccolo Vincenzo Semeraro: oggi l’ultimo saluto al quartiere #Tamburi #Taranto #Taranto #Cronaca - alemarescotti : #Taranto #inquinamento #cancro --- Il piccolo #Vincenzo non è più con noi. Grande commozione in città. - alemarescotti : #Taranto #cancro #bambini 'Vincenzo, un altro bambino di Taranto, non c'è più. Dopo cure distruttive, anni di infan… - _COSMOPOLIS_ : L’uomo della provvidenza #taranto #29novembre #cosmopolis_media -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto Vincenzo Taranto | Vincenzo non ce l'ha fatta Canale 85 Taranto | Vincenzo non ce l’ha fatta

Purtroppo Vincenzo Semeraro non ce l’ha fatta. Il peggiore dei mali se l’è portato via a soli 11 anni, l’ultimo dei quali trascorso a Roma, per tentare tutto nella cura al Bambin Gesù. Taranto, la sua ...

Casarano, Feola: "Non avremmo meritato la sconfitta"

Vincenzo Feola, allenatore del Casarano, ha parlato ai microfoni di Canale 85 dopo la sfida pareggiata con il Taranto. Ecco le sue parole: "Il pareggio è giusto, non avremmo meritato ...

Purtroppo Vincenzo Semeraro non ce l’ha fatta. Il peggiore dei mali se l’è portato via a soli 11 anni, l’ultimo dei quali trascorso a Roma, per tentare tutto nella cura al Bambin Gesù. Taranto, la sua ...Vincenzo Feola, allenatore del Casarano, ha parlato ai microfoni di Canale 85 dopo la sfida pareggiata con il Taranto. Ecco le sue parole: "Il pareggio è giusto, non avremmo meritato ...