Stephanie Frappart arbitrerà Juventus-Dinamo Kiev: è la prima volta di un fischietto donna in Champions (Di lunedì 30 novembre 2020) Juventus-Dinamo Kiev sarà una partita che rimarrà nella storia della Champions League. Non perché determinante per la conquista del più importante trofeo europeo per club, visto che il Barcellona e i bianconeri sono matematicamente qualificati alla fase a eliminazione diretta, ma perché a dirigere la gara di Torino sarà l’arbitro francese Stephanie Frappart, la prima donna a impugnare il fischietto in una partita di Champions. Frappart, internazionale, conta già diverse presenze nella Ligue 1 francese ed è anche stata l’arbitro che ha diretto la finale di Supercoppa europea del 2019, mentre quest’anno ha potuto festeggiare l’esordio in Europa League, avvenuto lo scorso mese. Il match di mercoledì allo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020)sarà una partita che rimarrà nella storia dellaLeague. Non perché determinante per la conquista del più importante trofeo europeo per club, visto che il Barcellona e i bianconeri sono matematicamente qualificati alla fase a eliminazione diretta, ma perché a dirigere la gara di Torino sarà l’arbitro francese, laa impugnare ilin una partita di, internazionale, conta già diverse presenze nella Ligue 1 francese ed è anche stata l’arbitro che ha diretto la finale di Supercoppa europea del 2019, mentre quest’anno ha potuto festeggiare l’esordio in Europa League, avvenuto lo scorso mese. Il match di mercoledì allo ...

capuanogio : Stephanie #Frappart arbitrerà #JuventusDinamoKiev e sarà la prima donna a dirigere una partita di #ChampionsLeague - forumJuventus : #JuveDynamo, arbitra Stephanie Frappart: prima donna a dirigere in #UCL ??????? - ilpost : Stephanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare una partita della Champions League maschile - PaoloBMb70 : RT @SkySport: Juve-Dinamo Kiev, primo arbitro donna in Champions: è Stephanie Frappart - OperaFisista : Stephanie Frappart arbitrerà Juventus-Dinamo Kiev: è la prima volta di un fischietto donna in Champions… -

Ultime Notizie dalla rete : Stephanie Frappart HTTP/1.1 Server Too Busy