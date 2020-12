Oroscopo 30 novembre 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 novembre 2020) Buongiorno a tutti voi, anche in questa giornata non ci facciamo mancare l’analisi del quadro astrologico, con il nuovodi. Di seguito idi, 30, con le variazioni fino alle ultime previsioni.30: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro30: Ariete Un ex amico si è davvero riformato? Improbabile. Ma dal momento che spetta a questa persona dimostrare di essere cambiato, perché non estendere il beneficio del dubbio?30: Toro Hai bisogno del supporto di un manager burbero se vuoi portare avanti un progetto. Fai la tua migliore presentazione. Potresti essere sorpreso.30 ...