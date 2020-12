Napoli, i dubbi del Pd su Amendola. Manfredi si tira fuori (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Pd frena su Enzo Amendola come possibile candidato sindaco di Napoli nel 2021. Sono tanti i dubbi al Nazareno sul nome del ministro per gli Affari europei per la sfida per Palazzo San Giacomo. Tranne Marco Sarracino, segretario Pd a Napoli, Amendola non gode di moltissimi sostenitori. “E’ un nome di apparato, non ha alcun consenso personale e poi da segretario regionale dei dem ha collezionato sconfitte su sconfitte”, confida ad Anteprima24 una fonte dem. E pare che sia saltato dal tavolo anche il nome di un altro ministro: Gaetano Manfredi, titolare dell’Università nel governo Conte. A questo punto salgano le quotazioni di Roberto Fico come nome di unione tra Pd e Cinque stelle. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Pd frena su Enzocome possibile candidato sindaco dinel 2021. Sono tanti ial Nazareno sul nome del ministro per gli Affari europei per la sfida per Palazzo San Giacomo. Tranne Marco Sarracino, segretario Pd anon gode di moltissimi sostenitori. “E’ un nome di apparato, non ha alcun consenso personale e poi da segretario regionale dei dem ha collezionato sconfitte su sconfitte”, confida ad Anteprima24 una fonte dem. E pare che sia saltato dal tavolo anche il nome di un altro ministro: Gaetano, titolare dell’Università nel governo Conte. A questo punto salgano le quotazioni di Roberto Fico come nome di unione tra Pd e Cinque stelle. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

