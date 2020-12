Monti e Fornero a ruota libera: da Salvini “mostruoso” a Berlusconi in cerca di redenzione (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel corso di una intervista su La 7 all’ “Aria di Domenica” con la giornalista Myrta Merlino, Mario Monti non hanno usato mezzi termini. Una doppia intervista che è partita morbida, sui binari del ricordo e – perchè no – dell’emotività, e che si è trasformata però in un attacco politico vero e proprio. Parliamo L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 30 novembre 2020) Nel corso di una intervista su La 7 all’ “Aria di Domenica” con la giornalista Myrta Merlino, Marionon hanno usato mezzi termini. Una doppia intervista che è partita morbida, sui binari del ricordo e – perchè no – dell’emotività, e che si è trasformata però in un attacco politico vero e proprio. Parliamo L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Alfonso50297355 : @diMartedi @La7tv Squadra che vince non si cambia. Mi raccomando: 4/3/3 Damilano, Giannini, De Gregorio, Cuzzocrea… - Berto13842857 : @GassmanGassmann Per me può andare pure bene...l'importante che non ritornino Monti & Fornero...?? - Oculus3601 : @SenatoreMonti La grande vergogna dell' operato della Fornero e del governo Monti e' stato non solo la riforma del… - NeroneFromItaly : @paola124291 @paolaturci I nomi “Monti e Fornero” danno un immenso terrore e tristissimi ricordi agli italiani che… - Gaudenzirita1 : @SenatoreMonti Myrta sei sicura che vedere Monti e la Fornero anche la domenica sia una buona idea? Anche Vauro non… -