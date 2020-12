Mes, Gualtieri “Lo scenario è mutato, si ridimensionano i dubbi” (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Mes, lo scenario che si presenta oggi ai nostri occhi oggi è sicuramente profondamente mutato rispetto a quello di un anno fa, il che consente di ridimensionare critiche e dubbi che sono stati posti in passato. La crisi dovuta sanitaria al Covid si è rapidamente trasformata in crisi economica e sociale, l’Ue è stata messa a dura prova ma possiamo dire che ne sta uscendo rafforzata e con una risposta comune senza precedenti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, in audizione presso le Commissioni Riunite Camera e Senato, in merito alla riforma del Mes.“Il pacchetto che verrà discusso oggi all’Eurogruppo riguarda tre elementi: la riforma del Mes, l’introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico, il Common Backstop, e l’accordo sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Mes, loche si presenta oggi ai nostri occhi oggi è sicuramente profondamenterispetto a quello di un anno fa, il che consente di ridimensionare critiche e dubbi che sono stati posti in passato. La crisi dovuta sanitaria al Covid si è rapidamente trasformata in crisi economica e sociale, l’Ue è stata messa a dura prova ma possiamo dire che ne sta uscendo rafforzata e con una risposta comune senza precedenti”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto, in audizione presso le Commissioni Riunite Camera e Senato, in merito alla riforma del Mes.“Il pacchetto che verrà discusso oggi all’Eurogruppo riguarda tre elementi: la riforma del Mes, l’introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico, il Common Backstop, e l’accordo sulla ...

borghi_claudio : Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute… - LegaSalvini : ?????? BORGHI: CHE COS'È LA RIFORMA DEL MES E PERCHÉ, SE APPROVATA, SAREBBE DEVASTANTE PER L'ITALIA Domani, lunedì 3… - marattin : Informativa del Ministro Gualtieri alle Commissioni Finanze, Bilancio e Politiche Comunitarie di Camera e Senato su… - GianBoe : RT @borghi_claudio: Purtroppo nessun deputato del M5S presente di persona qui alla Camera per l'audizione di gualtieri sul MES #audizionegu… - pieropz : RT @borghi_claudio: Non ho parole. Ma lo state sentendo gualtieri? Sta vantando come successi tutte le trappole per l'Italia contenute nel… -

