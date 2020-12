Mara Venier: difficoltà durante la diretta con Renato Zero “Non possiamo farlo” (Di lunedì 30 novembre 2020) Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata andata in diretta ieri del programma Domenica In dove Mara era in difficoltà. La puntata che abbiamo avuto modo di vedere ieri, del programma super seguito della domenica e condotto da Zia Mara Venier, è stato davvero molto intensa e particolare, per via di un’ospite d’eccezione, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 30 novembre 2020) Vediamo meglio insieme che cosa è successo nella puntata andata inieri del programma Domenica In doveera in. La puntata che abbiamo avuto modo di vedere ieri, del programma super seguito della domenica e condotto da Zia, è stato davvero molto intensa e particolare, per via di un’ospite d’eccezione, L'articolo proviene da Leggilo.org.

AlfonsoBonafede : Oggi sarò ospite di Mara Venier a Domenica In su @RaiUno alle 16:30 circa! - zazoomblog : Mara Venier: difficoltà durante la diretta con Renato Zero “Non possiamo farlo” - #Venier: #difficoltà #durante… - marcoluci1 : RT @Saverio_94: Checché se ne dica, non esiste attualmente un programma come #DomenicaIn che riesca a confezionare interviste del genere: s… - marcoluci1 : RT @RaiUno: 'Che cosa hanno di bello gli anziani? Non guardano mai l'orologio perché per loro ogni giorno è l'eternità.' Ospite in studio d… - giadamanfredi6 : Comunque storie italiane non ha rivali fanno inchieste come dio comanda Eleonora Daniele meriterebbe di condurre do… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier HTTP/1.1 Server Too Busy