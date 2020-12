repubblica : Dpcm Natale, Regioni contro il governo: consentire gli spostamenti nel Paese [di Emanuele Lauria] [aggiornamento de… - AMorelliMilano : Pd e 5 Stelle, che da marzo continuano a fare sciacallaggio contro le regioni di centrodestra, su quanto - purtropp… - zazoomblog : Le Regioni contro il governo: consentire i viaggi per Natale - #Regioni #contro #governo: #consentire - Topking581 : Le Regioni contro il governo: consentire i viaggi per Natale - Letto su @ilmanifesto - infoitinterno : Dpcm Natale, Regioni contro il governo: consentire gli spostamenti nel Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni contro

la Repubblica

Gli uomini e le donne del soccorso alpino pugliese svolgeranno attività di supporto in alcuni “drive through” allestiti in provincia di Taranto ...A palazzo Chigi e al ministero della Salute c’è grande preoccupazione sull’impatto del Dpcm che vedrà la luce tra domani e giovedì. Sarà un provvedimento duro, che limiterà fortemente la vita degli it ...