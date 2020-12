Il ministro Speranza | ‘Coprifuoco a Natale e Capodanno’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 novembre 2020) “Non sarà uncome gli altri. Di solito avediamo persone che altrimenti non riusciamo a incontrare nel corso dell’anno. Questo, invece, deve essere unall’insegna della sobrieta’“, dice ildella Salute Robertoa Live non è la D’Urso, su Canale 5. A proposito di quali parenti potranno stare insieme aspiega: “Gia’ oggi e’ vigente una forte raccomandazione del governo di evitare di portare a casa persone che non siano conviventi. Gia’ oggi bisogna spostarsi solo se necessario. Stare a casa ogni volta che e’ possibile. Ridurre il piu’ possibile i contatti tra le persone. Limitiamo agli affetti più stretti“, dice ilche ricorda come “ilsia molto più insidioso” ...