Grande Fratello Vip 2020: come si vota, regolamento (Di lunedì 30 novembre 2020) come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Per il GFVip 2020 Mediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS: APP MEDIASET PLAY: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “vota”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma (www.GrandeFratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà ... Leggi su tpi (Di lunedì 30 novembre 2020)siper i concorrenti delVip? Per il GFVipMediaset propone un sistema di voto multipiattaforma, che consente al telespettatore di scegliere tra 4 canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS: APP MEDIASET PLAY: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB: Sarà possibilere direttamente dal sito ufficiale del programma (www.vip.mediaset.it). All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà ...

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - GrandeFratello : Abbiamo ufficialmente comunicato ai nostri VIP che questa edizione di Grande Fratello continuerà... fino a Febbraio… - narwayns : RT @arirwjn: 'dai il buon esempio', 'non fare così che poi tuo fratello ti copia e non va bene', 'ci pensi tu? tieni d'occhio tu tuo fratel… - SlowHIsmedicine : @goldenvshe Ma che è successo sono troppo presa da serie tv e grande fratello e mi sono persa questo drama... Qualcuno che spiega pls -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello HTTP/1.1 Server Too Busy