Gervinho fa volare il Parma e mette il Genoa in crisi

Leggi su serieanews

(Di martedì 1 dicembre 2020)come a Milano contro l’Inter trascina ilanche a Genova e stavolta per la squadra di Liverani arriva la vittoria. Ilconquista la seconda vittoria in campionato dopo quella contro il Verona, la squadra dell’ex Liverani rovina ilche in settimana ha vissuto anche l’addio del direttore sportivo Faggiano, al suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.