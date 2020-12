F1 | Pietro Fittipaldi guiderà la Haas al posto di Romain Grosjean nel prossimo GP di Sakhir

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il terrificante incidente del francesein Bahrain è ancora negli occhi di tutti. Il crash all’uscita di curva-3 del tracciato di, sede del terzultimo round del Mondiale 2020 di F1, ha riportato alla mente degli appassionati episodi di un triste passato. Per fortuna,è riuscito a salvarsi, grazie ai dispositivi di sicurezza della propria monoe al pronto intervento della Medical-car, oltre a tanta fortuna. Il transalpino, tuttavia, è stato ricoverato in ospedale per curare le ustioni alle mani e alle caviglie procurate nel rogo che è divampato immediatamente dopo l’impatto della sua VF-20 con il muro. Stando agli ultimi aggiornamenti,sarà dimesso domani, ma non sarà in grado di essere in gara nelfine settimana, ...