“Diego sognava di allenare il Napoli | poi non ha avuto più voglia di vivere”

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti–“La verità su Maradona la sappiamo: è il più grande di tutti i tempi ma haun epilogo progressivo. Da tempo non stava bene, purtroppo è scomparso da solo, non c’era nemmeno la sua infermiera”. Sono le parole di Richy Castellanos, amico di Diego Armando Maradona, a ‘Voce di popolo – Si gonfia la rete’, trasmissione in onda su Radio Marte. Castellanos ha parlato di problemi legati all’assunzione di alcol. Come ha più volte ribadito anche il medico personale, il crollo fisico del campione argentino potrebbe essere riconducibile al periodo particolare che gli avrebbe acuito lo stato di depressione. “L’ho conosciuto nel 1993, me l’ha presentato Marcos Alonso, da lì nacque una grande amicizia. L’ho sentito per il suo compleanno per il video che ho realizzato, lui mi ha ringraziato e mi aveva chiesto di portarlo con me ...