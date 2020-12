Destiny 2 | Osiride e Saint-14 sono personaggi omosessuali

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Dal lancio di PS5 e Xbox Series X/S,2 sembra tornato protagonista, con giocatori vecchi e nuovi che si stanno avventurando nel gioco per esplorare Europa, il nuovo pianeta innevato di Beyond Light. Ora, Forbes ha deciso di svelare dei dettagli che riguardano la sessualità di 2 leggendari Guardiani. Coloro che hanno familiarità con la lore del gioco probabilmente sapranno della relazione tra due leggendari Guardiani, uno èe l'altro è-14.si è recato su Mercurio mentre era in missione per interrompere i piani dei vex, ma-14 lo inseguì per impedirglielo. Ciò ha portato alla morte di, tornato in vita dopo cheha utilizzato il viaggio nel tempo. È stato notato che nell'attuale stagione di2, ...