Coronavirus, in Lombardia non si arrestano i decessi: 208 in 24 ore. I contagi scendono a +1.929 con 12mila tamponi in meno (Di lunedì 30 novembre 2020) Il bollettino del 30 novembre Il trend in discesa dei nuovi casi di Coronavirus in Lombardia sembra confermarsi anche oggi, 30 novembre. Sono 1.929 i contagi registrati nelle ultime 24 ore (ieri +3.203) a fronte di un incremento di tamponi effettuati pari a 16.987, circa 12mila in meno rispetto a ieri quando erano 28.434. La situazione non migliora invece per il numero di decessi: +208 le nuove vittime, contro i +135 di ieri 29 novembre. Per un totale di 21.855 morti da inizio pandemia. In leggera diminuzione le terapie intensive: – 1 (ieri –12) per un totale di pazienti ricoverati arrivato a quota 906. 117.069 il numero delle persone in isolamento domiciliare, 7.433 i ricoverati con sintomi. Leggi anche: Riaprono i negozi a Torino e Milano: folla in ...

