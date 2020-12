Coronavirus: alle Poste di Sesto Fiorentino un morto e 26 positivi. La Slc Cgil chiede un incontro col Prefetto (Di lunedì 30 novembre 2020) Situazione molto preoccupante al Centro meccanizzazione di Poste italiane di Sesto Fiorentino, dove lavorano 400 dipendenti diretti e 300 indiretti. Il Coronavirus ha causato 26 lavoratori positivi da inizio autunno e un decesso. Lo rende noto il sindacato Slc Cgil lanciando l'allarme sulle condizioni di lavoro nella struttura postale e parlando di boom di casi nel mese di ottobre (13 in una sola settimana) Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 novembre 2020) Situazione molto preoccupante al Centro meccanizzazione diitaliane di, dove lavorano 400 dipendenti diretti e 300 indiretti. Ilha causato 26 lavoratorida inizio autunno e un decesso. Lo rende noto il sindacato Slclanciando l'allarme sulle condizioni di lavoro nella struttura postale e parlando di boom di casi nel mese di ottobre (13 in una sola settimana)

repubblica : Sci, la Svizzera consente l'accesso agli italiani: dalla zona rossa alle piste senza alcun controllo - RegioneER : #Covid, nuova ordinanza per iniziare a riallinearsi a Dpcm: restano CHIUSI centri commerciali e grandi strutture ve… - tomascann : RT @jacopo_iacoboni: I giorni persi che hanno trasformato Bergamo in una tragedia per il Coronavirus. Il New York Times inchioda definitiv… - Laila76913893 : RT @jacopo_iacoboni: I giorni persi che hanno trasformato Bergamo in una tragedia per il Coronavirus. Il New York Times inchioda definitiv… - SIENANEWS : L’obiettivo è arrivare a 1,5 milioni di euro entro il 6 gennaio. Sarà possibile donare alle casse dei supermercati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus alle HTTP/1.1 Server Too Busy