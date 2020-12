Ciclocross | le prestazioni dei giovani azzurri in Coppa del Mondo non sono state casuali L’Italia deve credere in loro

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nella prima prova stagionale didel2020-2021 diche si è tenuta la scorsa domenica a Tabor, in Repubblica Ceca,ha ottenuto grandi risultati nella categoria juniores. Tra gli uomini Lorenzo Masciarelli è giunto secondo, battuto di un soffio solo dal padrone di casa Matej Stransky, Matteo Siffredi quarto e Filippo Agostinacchio ottavo. Tra le donne juniores, invece, in quella che è stata la prima storica gara di categoria nella competizione, Lucia Bramati ha colto la terza piazza e Beatrice Fontana la settima. E’ innegabile che il livello della manifestazione, data l’assenza degli juniores belgi e neerlandesi, non era alto come lo è solitamente indel. D’altro canto, però, dobbiamo innanzitutti dire che Masciarelli e Bramati corrono proprio ...