Borse in stand-by. Milano frenata da oil e banche (Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Si conferma in calo la Borsa di Milano, in scia alla performance negativa registrata dai titoli petroliferi e bancari, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,199. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 1.772,1 dollari l'oncia, in calo dello 0,97%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,87 dollari per barile, con un calo dell'1,45%, in vista del meeting dell'Opec+ dove si discuterà una possibile estensione al primo trimestre 2021 dei tagli alla produzione. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,56%. Tra i listini europei resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,30%, nulla di fatto per ...

