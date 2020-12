Basket femminile | Serie A1 2020-2021 | rinviato anche il match tra Lucca e Battipaglia

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) Per via del Covid, dopo iltrae Broni,quello tra il sodalizio toscano everrà. A comunicarlo è proprio la Gesam Gas e Luce tramite il suo account Facebook. In questo momento, infatti, gran parte delle giocatrici dinon sono ancora uscite della quarantena e restano sotto monitoraggio della ASL. Il sodalizio toscano, inoltre, ci tiene a ringraziareche con grande sportività ha accettato la proposta di rinvio e ha augurato la pronta guarigione alle cestiste avversarie. Nelle prossime settimane, ovviamente, verrà comunicato quando si recupererà l’incontro. luca.saugo@oasport.it LA NOSTRA STORIA OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno ...