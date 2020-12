Anche sui Huawei Mate 30 Pro la EMUI 11 Global, Google più lontana (Di lunedì 30 novembre 2020) La distribuzione di EMUI 11 a bordo degli smartphone Huawei si sta facendo sempre più importante: dopo aver toccato i Huawei P40 e P40 Pro, è arrivato Anche il momento del Huawei Mate 30 Pro, che ha anch’esso ricevuto la versione Global in Turchia. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, l’interfaccia proprietaria, che risulta ancora basata su Android 10, si sta sempre più distaccando da Google, per i motivi che ormai noi tutti conosciamo, e che quindi non ripeteremo. I cambiamenti che sono subito stati evidenziati riguardano la sparizione all’accensione del logo del robottino verde, tipico del sistema operativo Android, e del relativo messaggio ‘Powered by Android‘, che adesso utilizza il carattere di Huawei e non più quello del colosso ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) La distribuzione di11 a bordo degli smartphonesi sta facendo sempre più importante: dopo aver toccato iP40 e P40 Pro, è arrivatoil momento del30 Pro, che ha anch’esso ricevuto la versionein Turchia. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, l’interfaccia proprietaria, che risulta ancora basata su Android 10, si sta sempre più distaccando da, per i motivi che ormai noi tutti conosciamo, e che quindi non ripeteremo. I cambiamenti che sono subito stati evidenziati riguardano la sparizione all’accensione del logo del robottino verde, tipico del sistema operativo Android, e del relativo messaggio ‘Powered by Android‘, che adesso utilizza il carattere die non più quello del colosso ...

