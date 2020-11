Un'ondata di fango travolge la Sardegna: tre morti e dispersi (Di domenica 29 novembre 2020) Stefano Vladovich Alluvione nel Nuorese: famiglie evacuate e strade bloccate. La Regione chiede aiuto. Roma. Acqua, fango e pietre: il Nuorese devastato dal maltempo. Tre morti e alcuni dispersi è un primo bilancio dell'alluvione che si è abbattuta sabato notte sui paesi di Bitti, Galtelli e Orosei. Villacidro, nel Medio Campidano, è completamente isolata. Non solo. Allerta rossa diramata fino a martedì nel Cagliaritano, in Puglia e in Calabria, sferzate da raffiche di vento fin dalle prime ore di ieri. Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, comunica con il direttore della Protezione Civile della Sardegna Antonio Belloi solo attraverso ponti radio. L'appello alla popolazione è: «Restate a casa».Preoccupazione anche a Torpè dove la diga Maccheronis ha raggiunto livelli di guardia. Galtelli, nella valle ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 29 novembre 2020) Stefano Vladovich Alluvione nel Nuorese: famiglie evacuate e strade bloccate. La Regione chiede aiuto. Roma. Acqua,e pietre: il Nuorese devastato dal maltempo. Tree alcuniè un primo bilancio dell'alluvione che si è abbattuta sabato notte sui paesi di Bitti, Galtelli e Orosei. Villacidro, nel Medio Campidano, è completamente isolata. Non solo. Allerta rossa diramata fino a martedì nel Cagliaritano, in Puglia e in Calabria, sferzate da raffiche di vento fin dalle prime ore di ieri. Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, comunica con il direttore della Protezione Civile dellaAntonio Belloi solo attraverso ponti radio. L'appello alla popolazione è: «Restate a casa».Preoccupazione anche a Torpè dove la diga Maccheronis ha raggiunto livelli di guardia. Galtelli, nella valle ...

