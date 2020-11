Scorta e auto blu alla compagna di Conte, Olivia Paladino: la procura apre un’indagine (Di lunedì 30 novembre 2020) La procura di Roma ha aperto un’indagine a seguito di un episodio che vede protagonista la compagna del Premier Conte, Olivia Paladino. I fatti risalgono allo scorso 26 ottobre, la Scorta del Presidente del Consiglio sarebbe intervenuta a favore della donna che cercava di sfuggire ai giornalisti e, stando alla denuncia presentata, avrebbe preso un’auto blu. Fascicolo aperto sulla Scorta a Olivia Paladino Al momento l’ipotesi di accusa sul tavolo sarebbe quella di peculato per uso improprio della Scorta del Presidente del Consiglio. Tutto è partito da una denuncia presentata da una deputata di Fratelli d’Italia, Roberta Angelilli, che ha riferito in merito ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Ladi Roma ha apertoa seguito di un episodio che vede protagonista ladel Premier. I fatti risalgono allo scorso 26 ottobre, ladel Presidente del Consiglio sarebbe intervenuta a favore della donna che cercava di sfuggire ai giornalisti e, standodenuncia presentata, avrebbe preso un’blu. Fascicolo aperto sullaAl momento l’ipotesi di accusa sul tavolo sarebbe quella di peculato per uso improprio delladel Presidente del Consiglio. Tutto è partito da una denuncia presentata da una deputata di Fratelli d’Italia, Roberta Angelilli, che ha riferito in merito ...

