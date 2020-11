Rousseau e il valore del dono: diventa sostenitore periodico (Di domenica 29 novembre 2020) L’antropologo Marcel Mauss dedicò gran parte della sua vita accademica allo studio del dono, e nel 1923 pubblicò un’opera intitolata “Saggio sul dono”. Il dono, secondo l’antropologo, è un segno innato nell’uomo di apertura verso l’altro, un simbolo del desiderio e della volontà di costruire qualcosa di emotivo ed emozionale insieme. Nel corso degli anni ognuno di noi ha voluto donare, a vario titolo, qualcosa alla comunità. Tempo, denaro, energie, lacrime, sorrisi. Oggi vogliamo continuare a lavorare insieme affinché tutto il lavoro costruito negli anni possa continuare a crescere e gli iscritti possano continuare ad avere tutti gli strumenti per avere voce. Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione difficile. Il nostro desiderio era e rimane quello di costruire e rinsaldare un sistema di democrazia digitale diretta e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 29 novembre 2020) L’antropologo Marcel Mauss dedicò gran parte della sua vita accademica allo studio del, e nel 1923 pubblicò un’opera intitolata “Saggio sul”. Il, secondo l’antropologo, è un segno innato nell’uomo di apertura verso l’altro, un simbolo del desiderio e della volontà di costruire qualcosa di emotivo ed emozionale insieme. Nel corso degli anni ognuno di noi ha voluto donare, a vario titolo, qualcosa alla comunità. Tempo, denaro, energie, lacrime, sorrisi. Oggi vogliamo continuare a lavorare insieme affinché tutto il lavoro costruito negli anni possa continuare a crescere e gli iscritti possano continuare ad avere tutti gli strumenti per avere voce. Negli ultimi mesi abbiamo vissuto una situazione difficile. Il nostro desiderio era e rimane quello di costruire e rinsaldare un sistema di democrazia digitale diretta e ...

