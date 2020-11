Omicidio in strada a Monza: accoltellato un 42enne (Di domenica 29 novembre 2020) Grave episodio avvenuto oggi a Monza, dove un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate per strada nel centro della città. La vittima si chiamava Cristian Sebastiano e risiedeva nel quartiere San ... Leggi su globalist (Di domenica 29 novembre 2020) Grave episodio avvenuto oggi a, dove un uomo di 42 anni è stato ucciso a coltellate pernel centro della città. La vittima si chiamava Cristian Sebastiano e risiedeva nel quartiere San ...

