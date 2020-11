Oddo, l’esonero è ufficiale: il Pescara riparte da Breda (Di domenica 29 novembre 2020) Il Pescara ha deciso di esonerare Massimo Oddo. Con solo quattro punti conquistati nelle prime nove giornate di Serie B, e con la squadra al penultimo posto in classifica, la società del presidente Sebastiani ha deciso di cambiare. Fatale il ko interno contro il Pordenone nell’ultima giornata del campionato cadetto. Pescara, Oddo esonerato: il comunicato Ecco il comunicato con il quale il club abruzzese ha annunciato l’esonero di Massimo Oddo: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Massimo Oddo. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”. Tornato ad inizio stagione sulla panchina della squadra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Ilha deciso di esonerare Massimo. Con solo quattro punti conquistati nelle prime nove giornate di Serie B, e con la squadra al penultimo posto in classifica, la società del presidente Sebastiani ha deciso di cambiare. Fatale il ko interno contro il Pordenone nell’ultima giornata del campionato cadetto.esonerato: il comunicato Ecco il comunicato con il quale il club abruzzese ha annunciatodi Massimo: “La Delfino1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Massimo. Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali”. Tornato ad inizio stagione sulla panchina della squadra ...

tuttocampo : Pescara, ufficiale l'esonero di Massimo Oddo - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Il Pescara perde ancora, Oddo rischia l'esonero - tuttocampo : Pescara, Oddo verso l'esonero. Nel pomeriggio atteso in città mister Breda - _SiGonfiaLaRete : #Pescara, #Oddo verso l’esonero: al suo posto Roberto #Breda - spaziopescara : Nel pomeriggio l’esonero ufficiale di Massimo Oddo e l'annuncio di Breda come nuovo allenatore che sta per partire… -

