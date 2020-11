Napoli, contro la Roma in campo con una speciale divisa in ricordo di Maradona (Di domenica 29 novembre 2020) Il Napoli questa sera scenderà in campo con una speciale divisa che ricorda quella della nazionale argentina in onore di Maradona. Leggi su 90min (Di domenica 29 novembre 2020) Ilquesta sera scenderà incon unache ricorda quella della nazionale argentina in onore di

RaiNews : Il Napoli giocherà la partita di stasera contro la Roma indossando una maglia a righe verticali bianco azzurre simi… - Sport_Mediaset : Una maglia speciale per #Maradona: #Napoli versione #Argentina contro la #Roma. #SportMediaset - angelomangiante : Unico. Schierato. Contro i poteri forti e con più deboli. Il riscatto sociale. L'orgoglio dell'Argentina, del Sud A… - mil_mar : @erosazzurro Ma io credo che il Napoli stia facendo una buona annata. Non ci facciamo fottere dalla stampa di reg… - Silvio2611_ : Avranno avuto 8 rigori dall'inizio della stagione, il Napoli 6 in due anni e 2 contro il Perugia piango -