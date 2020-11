Morte di Veronica Stile | incinta del secondo figlio | “La luce di Nocera si è spenta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 novembre 2020)di quattro mesi, ha scoperto di essere positiva al Covid e, dopo l’aggravarsi dei sintomi e alcune complicazioni, è morta a soli 33 anni al policlinico di Napoli. Avvocata, era già mamma di una bambina di tre anni, era in attesa deldal marito, Rosario Stanzione, imprenditore ed ex calciatore. A dare la notizia delladiè il sindaco diInferiore, Manlio Torquato: “Ladi ieri è stata spenta nel cuore dei nocerini. Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa”. “Non saprei dire ora quanto il Covid c’entri in questa tragedia”, scrive il sindaco su Facebook, “ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e ...