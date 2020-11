Johnny Stecchino | 5 curiosità sul film con Roberto Benigni | una scena è stata censurata…

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 29 novembre 2020) Distribuito nelle sale cinematografiche nel 1991,è uno deiitaliani più famosi di sempre. Diretta e interpretata da, la pellicola ha contribuito al successo dell’autore toscano, consolidandolo in Italia. Qualche anno prima dell’Oscar per La vita è bella,ci aveva divertiti con questo capolavoro che ricalca, nell’intreccio, Totò a Parigi, del 1958.: di cosa parla La storia vede l’attore aretino sdoppiarsi nei ruoli di Dante Ceccarini e, due gemelli apparentemente separati alla nascita. I due si rincontrano per caso, dando origine a diversi equivoci e scambi di persona. Dante è infatti un autista di scuolabus che, causa della totale ...