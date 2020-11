Indirizzo email falso: quando è reato e cosa si rischia (Di domenica 29 novembre 2020) Oggigiorno la generalità delle persone utilizza internet e le moderne tecnologie. Chiunque abbia anche solo poca dimestichezza con il web, avrà però un account e un Indirizzo di posta elettronica per gestire tutte le comunicazioni direttamente dal proprio pc di casa. Tuttavia, nel mondo virtuale ci sono precise regole – anche giuridiche – da seguire, e non è possibile sostituirsi ad altra persona, senza rischiare possibile conseguenze penali. Insomma usare un Indirizzo email falso può condurre a guai con la giustizia. Vediamo allora quando è reato e quali sono i rischi. Se ti interessa saperne di più sulla registrazione dominio internet, scadenza e doveri, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Indirizzo ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 29 novembre 2020) Oggigiorno la generalità delle persone utilizza internet e le moderne tecnologie. Chiunque abbia anche solo poca dimestichezza con il web, avrà però un account e undi posta elettronica per gestire tutte le comunicazioni direttamente dal proprio pc di casa. Tuttavia, nel mondo virtuale ci sono precise regole – anche giuridiche – da seguire, e non è possibile sostituirsi ad altra persona, senzare possibile conseguenze penali. Insomma usare unpuò condurre a guai con la giustizia. Vediamo allorae quali sono i rischi. Se ti interessa saperne di più sulla registrazione dominio internet, scadenza e doveri, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News...

artstvles : harry vuoi essere il mio s d di te mi fido ti do l’indirizzo e l’email tutto quello che vuoi - artstvles : niente vorrei un s* d* ma come funziona con l’indirizzo, l’email che ANSIA come fanno alcun* a farlo - nontropporosa : RT @nontropporosa: EMAIL TEMPORANEA - COS'è E COME USARLA | Rosa... ma non troppo - wetfffkk : @HuertDeAuteuil Questo tipo si è iscritta con un fake sgamato dal suo indirizzo email e ha iniziato a far bloccare… - gulizia_arianna : @WebPoste Mi potreste inviare un indirizzo email dove posso rispondervi -

Ultime Notizie dalla rete : Indirizzo email Come inviare una mail con un indirizzo diverso Fastweb.it Klimt, torna in galleria la signora del mistero

Rubato a Piacenza e trovato dopo 23 anni, il ritratto era nascosto nell’intercapedine di un muro. La curatrice: "Visibile a fine lockdown" ...

Le convergenze parallele di BasketCity

Punto numero uno. Impossibile mettere d’accordo i tifosi avversari, gente che ragiona col cuore, la pelle, l’impeto, l’aggressività dell’appartenenza al gruppo. Soprattutto a Bologna, dove BasketCity ...

Rubato a Piacenza e trovato dopo 23 anni, il ritratto era nascosto nell’intercapedine di un muro. La curatrice: "Visibile a fine lockdown" ...Punto numero uno. Impossibile mettere d’accordo i tifosi avversari, gente che ragiona col cuore, la pelle, l’impeto, l’aggressività dell’appartenenza al gruppo. Soprattutto a Bologna, dove BasketCity ...