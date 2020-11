Il sapone antimicrobico peggiora alcune malattie

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 29 novembre 2020) I ricercatori della San Diego School of Medicine dell’Università della California hanno rilevato che il triclosan, unpresente in molti saponi e altri articoli per la casa, peggiorerebbedel fegato, tra cui la malattia del fegato grasso. L’esperimento è stato condotto su dei topi alimentati con una dieta ricca di grassi. Lo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, descrive anche i meccanismi molecolari attraverso i quali il triclosan interferisce con il metabolismo e il microbioma intestinale, eliminando anche le protezioni naturali delle cellule del fegato. “L’uso sempre più ampio del triclosan nei prodotti di consumo presenta un rischio di tossicità epatica per l’uomo”, ha affermato Robert H. Tukey, PhD, professore presso il Dipartimento di Farmacologia presso la UC San ...