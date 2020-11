Ferrovie Nord: arrivano i treni a idrogeno di Alstom (Di domenica 29 novembre 2020) Alstom fornirà a Ferrovie Nord Milano il Coradia iLint, il primo treno passeggeri al mondo alimentato da una cella a combustibile a idrogeno Alstom fornirà sei treni a celle a combustibile a idrogeno, con opzione per ulteriori otto, a Ferrovie Nord Milano, il principale gruppo di trasporto e mobilità della Lombardia, per un importo di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 29 novembre 2020)fornirà aMilano il Coradia iLint, il primo treno passeggeri al mondo alimentato da una cella a combustibile afornirà seia celle a combustibile a, con opzione per ulteriori otto, aMilano, il principale gruppo di trasporto e mobilità della Lombardia, per un importo di… L'articolo Corriere Nazionale.

lucabattanta : RT @Masssimilianoo: Dopo la Germania, l'Italia con Ferrovie Nord ha ordinato alla francese Alstom sei treni ad idrogeno che entreranno in f… - Masssimilianoo : Dopo la Germania, l'Italia con Ferrovie Nord ha ordinato alla francese Alstom sei treni ad idrogeno che entreranno… - infoiteconomia : Treni a idrogeno, Ferrovie Nord Milano investe 160 milioni - mariamacina : @Paolorusso221 Quando si parla di eliminare le regioni non ci si riferisce solo alla Sanità , che funziona bene al… - VitodeCeglia : #FerrovieNordMilano, #Alstom porta i primi treni ad #idrogeno in #Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovie Nord Ferrovie Nord Milano passa dai treni alle strade: è il fallimento del federalismo dei trasporti lombardo Il Fatto Quotidiano Ferrovie: La proposta della Fit Cisl, 1,2 miliardi per sistemare la rete sarda

Un modo per rilanciare il trasporto ferroviario in Sardegna, velocizzando alcune tratte più frequentate e garantendo l’integrazione con i collegamenti di porti e aeroporti. La proposta arriva dalla Fi ...

Ferrovie in Sardegna, la proposta Cisl: “Nell’Isola serve investire 1,2 miliardi”

Per rilanciare il trasporto ferriviario in Sardegna, velocizzare alcuen tratte più frequentate e garantire l’integrazaione con i collegamenti di porti e aeroporti servirebbero quasi 1,2 miliardi di eu ...

Un modo per rilanciare il trasporto ferroviario in Sardegna, velocizzando alcune tratte più frequentate e garantendo l’integrazione con i collegamenti di porti e aeroporti. La proposta arriva dalla Fi ...Per rilanciare il trasporto ferriviario in Sardegna, velocizzare alcuen tratte più frequentate e garantire l’integrazaione con i collegamenti di porti e aeroporti servirebbero quasi 1,2 miliardi di eu ...