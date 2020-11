F1 | Mattia Binotto | “Leclerc e Vettel si sono chiariti Speravamo di essere più competitivi”

Leggi su oasport

(Di domenica 29 novembre 2020) Il GP di Bahrain 2020 non ha sorriso alla Ferrari. La Scuderia di Maranello non è mai riuscita acompetitiva sul tracciato del Sakhir e il risultato della gara è stato estremamente deludente: decimo posto per Charles Leclerc e tredicesima piazza per Sebastian, un solo punto raccolto dalle Rosse al termine di un weekend estremamente complicato. Ad animare la domenica in casa del Cavallino Rampante è stata una discussione tra i due piloti dopo la seconda ripartenza, quando il monegasco ha superato il tedesco in curva 1 e il teutonico si è lamentato tramite i team radio., team principal della Ferrari, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport F1: “I nostri piloti sigià chiarati in maniera amichevole. L’azione di gara è stata normale, Leclerc è sempre stato in ...