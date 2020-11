DIRETTA F1, GP Bahrain LIVE: Ferrari in difficoltà, Hamilton guida davanti a Verstappen (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME 15° giro/57 Problemi per Sebastian Vettel, sprofondato improvvisamente in ultima posizione con un giro lentissimo. Non è escluso un possibile contatto con Bottas. 14° giro/57 Leclerc sotto attacco anche da parte di Kvyat, mentre Bottas supera Latifi e sale 14°. 13° giro/57 Ferrari in grandissima difficoltà: Leclerc viene superato anche da Ricciardo e Gasly, retrocedendo in decima piazza. 12° giro/57 Bottas in scia a Vettel per provare a risalire il gruppo, mentre Sainz affonda l’attacco su Leclerc e sale in settima piazza. 11° giro/57 Leclerc, per attaccare Ocon, ha spiattellato le gomme ed è ora in difficoltà sul passo rispetto ai suoi rivali diretti. Verstappen nel ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI ROMAIN GROSJEAN, VIVO PER MIRACOLO. HAAS IN FIAMME 15° giro/57 Problemi per Sebastian Vettel, sprofondato improvvisamente in ultima posizione con un giro lentissimo. Non è escluso un possibile contatto con Bottas. 14° giro/57 Leclerc sotto attacco anche da parte di Kvyat, mentre Bottas supera Latifi e sale 14°. 13° giro/57in grandissima: Leclerc viene superato anche da Ricciardo e Gasly, retrocedendo in decima piazza. 12° giro/57 Bottas in scia a Vettel per provare a risalire il gruppo, mentre Sainz affonda l’attacco su Leclerc e sale in settima piazza. 11° giro/57 Leclerc, per attaccare Ocon, ha spiattellato le gomme ed è ora insul passo rispetto ai suoi rivali diretti.nel ...

SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SebastianoSidot : RT @SkySportF1: ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ? - LoganMike88 : RT @SkySportF1: ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ? - Formula1WM : Giro 7/57 - ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… -