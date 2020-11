Covid, ancora in calo i ricoveri ordinari (-420) e in terapia intensiva (-9). I DATI (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 29 novembre, i ricoverati con sintomi sono 32.879 (-420, in discesa dal 25 novembre). Le persone in terapia intensiva sono invece 3.753 (-9, in diminuzione per il quarto giorno consecutivo). Nelle ultime 24 ore si registrano 20.648 nuovi contagi su 176.934 tamponi effettuati, con la percentuale di positivi che rimane stabile all'11,6% Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 novembre 2020) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 29 novembre, i ricoverati con sintomi sono 32.879 (-420, in discesa dal 25 novembre). Le persone insono invece 3.753 (-9, in diminuzione per il quarto giorno consecutivo). Nelle ultime 24 ore si registrano 20.648 nuovi contagi su 176.934 tamponi effettuati, con la percentuale di positivi che rimane stabile all'11,6%

RegioneER : #sanitaER Coronavirus. L'aggiornamento: su oltre 13.400 TAMPONI, 1.850 nuovi POSITIVI. Guariti in aumento (+1.372).… - LaStampa : Contagi ancora troppo alti per concedere libertà di movimento. Vietati gli spostamenti tra regioni, no alle maxi ta… - AliaGuagni : Solo voglia di ripartire e tornare a fare la cosa che mi piace di più in assoluto.C’è una partita importantissima c… - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #comune Migliorano i dati Covid in Sicilia: diminuiti i nuovi positivi ma ancora alti i decessi… - mcitte : RT @Felix71697428: Hanno bloccato @AdryWebber. In questo periodo, i nuovi guardiani del 3 millennio si sono incarogniti ancora di+tra blocc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora Covid. Ancora undici morti ma contagi in calo «Va un po’ meglio in tutta l’Emilia» La Gazzetta di Modena Dalla Toscana a Napoli, a 72 anni torna al lavoro nel reparto Covid

Alfonso Coletta di Monteriggioni (Siena), medico anestesista in pensione, ha risposto alla "chiamata alle armi" ed è in servizio all'Ospedale del Mare di Napoli ...

L'ecografia è più efficace del tampone per scovare il Covid: lo studio dell'ospedale Molinette di Torino

Anche una semplice ecografia del polmone è in grado di diagnosticare la polmonite da Covid-19 già in pronto soccorso. Lo rivela uno studio dell'ospedale Molinette di ...

Alfonso Coletta di Monteriggioni (Siena), medico anestesista in pensione, ha risposto alla "chiamata alle armi" ed è in servizio all'Ospedale del Mare di Napoli ...Anche una semplice ecografia del polmone è in grado di diagnosticare la polmonite da Covid-19 già in pronto soccorso. Lo rivela uno studio dell'ospedale Molinette di ...