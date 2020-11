Bob, Coppa del Mondo Sigulda 2020: Francesco Friedrich fa quattro su quattro, undicesimo Baumgartner (Di domenica 29 novembre 2020) quattro gare in quel di Sigulda per la Coppa del Mondo di bob a 2, quattro volte sul primo gradino del podio Francesco Friedrich. Se il tedesco continua con questo stato di forma non c’è davvero storia per i rivali: si gareggia solamente per la seconda posizione. Un mostro il nativo di Pirna, davvero fenomenale: un palmares eccezionale, con record che sono riscritti ogni settimana. Anche oggi tutto facile per il campione di tutto che timbra il miglior tempo in entrambe le run, lasciando ai rivali solamente le briciole. 1:38.38 il suo crono totale. Seconda posizione, dopo le due terze piazze di settimana scorsa, per l’elvetico Michael Vogt che chiude a 44 centesimi di ritardo dal teutonico, con una discesa decisiva super (rimonta due ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020)gare in quel diper ladeldi bob a 2,volte sul primo gradino del podio. Se il tedesco continua con questo stato di forma non c’è davvero storia per i rivali: si gareggia solamente per la seconda posizione. Un mostro il nativo di Pirna, davvero fenomenale: un palmares eccezionale, con record che sono riscritti ogni settimana. Anche oggi tutto facile per il campione di tutto che timbra il miglior tempo in entrambe le run, lasciando ai rivali solamente le briciole. 1:38.38 il suo crono totale. Seconda posizione, dopo le due terze piazze di settimana scorsa, per l’elvetico Michael Vogt che chiude a 44 centesimi di ritardo dal teutonico, con una discesa decisiva super (rimonta due ...

Bob, Coppa del Mondo Sigulda 2020: Francesco Friedrich fa quattro su quattro, undicesimo Baumgartner

